¿Le sirvió? Mateo Carvajal reveló cuál fue su estrategia en ‘La isla de los famosos’

Mateo Carvajal parece estar más que encantando con todo lo que vivió durante su participación en ‘Survivor: la isla de los famosos’, ya que a pocos días del estreno de este programa ha revelado varios detalles importantes de su experiencia, y en esta oportunidad fue la estrategia de varios pasos que utilizó.

El nuevo reality show de RCN reúne a una gran cantidad de celebridades colombianas de distintas áreas para enfrentarse en una serie de retos físicos y de supervivencia mientras logran llevar su vida en una isla con muchas precariedades, sin contar el hecho de que la convivencia con los otros participantes puede ser complicada.

Puede leer: ¡Como Shakira y Bizarrap! Mateo Carvajal y su novia lanzaron su propia sesión de ‘tiradera’

Sin embargo, como Mateo Carvajal ya tiene experiencia con este tipo de programas, el deportista le confesó a sus seguidores que tuvo la ventaja para poder crear una estrategia sólida basada en lo que pudo aprender en su participación en el ‘Desafío Súper Humanos’ en 2017.

“Empecé a averiguar por fuera de los rumores de lo rumores que daban quiénes iban, quiénes no iban y yo empecé a contactarlos, empecé a escribirles por Instagram muy amable, y yo: ‘ey, qué chimbas que vas, usted sabe que uno no llega a la final solo’. Lo que estaba haciendo era ganándome la confianza de la gente antes de empezara para poderlos utilizar a mi conveniencia”, confesó el joven.

Lea también: Le llueven críticas a Mateo Carvajal por “menospreciar” a Melina Ramírez en una publicación

En cuanto a su segundo paso, indicó que la democracia jugaba un factor importante para asegurar su supervivencia dentro de la isla, comentando que una vez que armó su grupo era fácil poder sacar a los que estaban por su cuenta, eliminando así la competencia de manera más inmediata. “Usted solamente señala por quién van a ir, todo el equipo vota”, narró Mateo Carvajal.

También dejó ver que una vez que algunos miembros de su equipo se vuelvan una complicación para el grupo, puede utilizar su influencia y la mayoría de votos para eliminarlos o dejarlos ir con otra alianza, a pesar de la “lealtad” que se habían prometido con anterioridad.

Pero en un giro de eventos, el atleta confesó que si bien el atleta pretendía jugar de esta manera, todo cambió cuando compartió con los concursantes, asegurando que no se atrevió a llevar a cabo esa estrategia: “cuando yo los conocí a ustedes y me di cuenta de las personas tan maravillosas que eran, yo dije: ‘eso yo no lo voy a hacer’”.