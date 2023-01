“Siempre estoy pendiente”: Cintia Cossio reveló cuál es su más grande obsesión

Cintia Cossio le ha mostrado a sus seguidores que desde su ascenso al mundo de las redes sociales no suele escatimar en gastos en algunas cosas, viviendo una vida llena de lujos justo como su hermano Yeferson. Sin embargo, reveló que una de sus más grandes obsesiones no tiene mucho que ver con el dinero sino con otro aspecto de su vida.

La modelo ha dejado ver en más de una ocasión que está completamente dedicada a su vida en las plataformas digitales, no solo en lo que respecta a su cuenta de Instagram donde comparte fotos, videos y anécdotas sobre su día a día, su pasado o su convivencia con su hermano, sino que también está metida de lleno en su perfil de OnlyFans.

Puede leer: Yeferson Cossio confiesa si ha visto el contenido de Only Fans de su hermana

Es por eso que con mucha frecuencia suele compartir varios videos y fotos sobre sus rutinas de ejercicios, demostrando lo involucrada que está con mantener su figura bien estilizada para tener a sus suscriptores complacidos con este tipo de contenido para mayores de edad.

Y a propósito de sus rutinas en el gimnasio, Cintia Cossio reveló cuál es una de sus más grandes obsesiones, dejando ver a través de una curiosa historia de Instagram que siempre está pendiente de tener buen olor luego de ejercitarse.

Lea también: La incómoda razón por la que Cintia Cossio no usa filtros en Instagram

En un clip publicado en la cuenta de Instagram de su esposo, Jhoan López, se puede ver a la joven vistiendo ropa deportiva mientras está en la puerta del patio para refrescarse un poco, de modo que no se concentre el sudor y le cause mal olor.

Más tarde, Cintia Cossio publica el mismo clip pero lo añade más información al respecto, ahondando más en su obsesión por siempre oler bien después de salir del gimnasio: “se me olvidó aplicarme desodorante para ir a entrenar, pero ya me había aplicado dos veces el día de hoy (en ese momento), pero en serio yo tengo una obsesión horrible con no oler feo”.

La influencer detalló que a pesar de que solo habían personas de su entera confianza junto a ella, igualmente se sentía incómoda con la posibilidad de tener un olor desagradable, por lo que decidió refrescarse un poco: “yo siempre estoy pendiente de oler bien, es un trauma muy jo***o, lo tengo desde adolescente”.