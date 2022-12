La incómoda razón por la que Cintia Cossio no usa filtros en Instagram

Cintia Cossio suele deslumbrar a sus seguidores con sus impactantes fotos, en donde no solo se hace evidente su talento para el cosplay y los disfraces, sino también su atractiva figura que atrae a muchos internautas. Y a propósito de sus publicaciones, la joven reveló que las imágenes son completamente naturales ya no usa los filtros de Instagram por una incómoda razón.

En los últimos días del año, la creadora de contenido no ha estado muy activa en las redes sociales, mostrando únicamente detalles de su día a día y cómo ha estado disfrutando de las semanas finales del año, bien sea en fiestas, reuniones familiares o simplemente descansando en casa.

Y mientras tomaba el sol y reposaba tranquilamente de todas las actividades movidas que tuvo a lo largo del año, Cintia Cossio decidió revelarle a sus seguidores lo que muchos venían sospechando: que sus fotos e historias de Instagram no cuentan con ningún filtro, y hay una incómoda razón detrás de esta decisión.

“Hay filtros muy bonitos, pero díganme ustedes: ¿yo para qué voy a usar filtros?”, comenzó su relato la influencer, explicando que la razón por la que prescinde de este tipo de herramientas que ofrece la plataforma es porque no le ve mucho sentido después de que se han filtrado varias imágenes de ella al natural.

“Jhoan me muestra recién levantada, Yef me muestra recién levantada. O sea, es como la vida me obligó: ‘parce, en redes te voy a mostrar tal cual eres y en la vida real cómo te ves organizada, cómo te ves desordenada porque no vas a engañar a la gente’”, dijo la colombiana mientras descansaba.

“Por eso yo no uso filtros, por eso yo me muestro sin maquillaje, acabada de despertar, organizada, sin organizar”, concluyó Cintia Cossio, comentando que irónicamente estaba usando un filtro en esta historia porque le pareció “bonito”.