Yina Calderón se va contra Cintia Cossio por su crítica al tema de Shakira

No hay dudas que el tema de Shakira con BZRP el cual se convirtió en un beef hacía Gerard Piqué por su infidelidad con Clara Chía Martí ha desatado todo tipo de reacciones y es que a la colombiana no solo le ha llovido el apoyo, sino también el odio en las redes sociales.

Se acabado el delirio de Mercedes, se viene el delirio de Ferrari por twingo. 🤦🏼‍♀️ 🤦🏼‍♀️ 🤦🏼‍♀️ Ellas mismas se tratan como objetos y luego les da rabia que los hombres las traten como tal”, es el mensaje que Cintia Cossio dejó saber.

Como era de esperarse se llenó de críticas divididas entre quienes apoyan a la cantante y os detractores del tema con el productor argentino BZRP. Y entre tantos llegó también la opinión de Yina Calderón, quien decidió no quedarse callada ante esto.

“Estaban diciendo por ahí que yo estaba diciendo que Cintia Cossio o criticando a Cintia Cossio que porque había criticado la canción de Shakira que porque a las mujeres les gusta que la traten como objetos, yo no sé una mierd… y aún así están diciendo que estoy atacando. Bebés, primero que todo yo no tengo ni put… idea que fue lo que dijo ella. Segundo, yo contra esa muchacha no tengo nada”, aseguró en primera instancia Yina Calderón.

Sin embargo, lo que agregó después la DJ echó para atrás lo que había dicho sobre que no sabía nada al respecto y citó parte de lo que publicó la vendedora de contenido para adultos Cintia Cossio.

“Si pienso que para que se pone a criticar objetos si ella antes vea… entonces está doble moral, pero yo no tengo nada que ver ahí, dejen de meterme en chismes. Más bien métame en el negocio”, contó Yina Calderón.