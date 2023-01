“No me grabe”: Alejandra Giraldo mostró cómo es su verdadera relación con Andrés Montoya fuera del set

Alejandra Giraldo es una reconocida periodista quien se encarga de acompañar e informar a los televidentes durante las mañanas en el noticiero de canal Caracol. Si bien, hace algunos meses su principal dupla decidió tener un nuevo rumbo en la revista Semana la sorpresa que se llevó fue que su nuevo compañero, es quien ha sido su amigo durante años.

En medio del anuncio de la nueva cara del canal, Andrés Montoya apareció dejando ver la excelente relación que tiene con Alejandra e incluso se conoció que fueron compañeros en la Universidad y tiempo después se encontraron en noticias Caracol. Aunque en un primer momento, era el corresponsal en Medellín debido a su talento, fue escogido como el reemplazo de Juan Diego Alvira.

Le puede gustar: ¿No la puede ni ver? Érika Zapata reveló qué piensa sobre Vicky Dávila y hasta fue comparada con Yanfry

Desde un inicio la química entre los dos fue más que evidente y es que Alejandra ha demostrado que cuenta con una magnífica relación con su equipo de trabajo, pues el pasado mes de diciembre aprovechó para llevarles algunos alimentos y compartir con ellos en medio de la emisión. Sin embargo, su cercanía con Montoya no ha pasado desapercibido en redes sociales y ella misma fue quien compartió lo sucedido en su cuenta de Instagram.

La reconocida periodista compartió un clip en medio de su rutina en el gimnasio en donde se le vio enfocada en cada uno de los ejercicios. En medio de esto, aprovechó para mostrar que mientras ella se encontraba allí, la emisión del noticiero acompañada por ella se presentaba. Segundos después dejó ver que algunos de sus entrenos no los hace sola sino, por el contrario, muy bien acompañada.

También puede leer: ‘Survivor La Isla de los Famosos’ y todo lo que debe saber antes de su estreno este lunes

Posteriormente, se vio a su colega de set Andrés Montoya, quien estaba concentrado mientras que Alejandro le gritó para que saludara a sus seguidores. El periodista aseguró: “Qué es lo que me está haciendo. No me grabe”, en medio de risas y tratando de esconderse detrás de Giraldo. La comunicadora agregó al clip: “Me vine a entrenar y me encontré a este personajillo”.

Lo cierto es que los periodistas siguen demostrando tanto dentro como fuera del set que cuentan con una excelente relación que no se ha visto afectado por el hecho de tener que trabajar juntos, es más lo disfrutan y aprovechan. Además, sus seguidores destacan el tiempo que sacan de sus apretadas agendas para poder trabajar en su salud física y por ende, la mental.