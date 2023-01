Andrés Montoya habló del reto que ha sido llegar a la emisión de Noticias Caracol de la mañana

Para nadie es un secreto que la salida de Juan Diego Alvira de Noticias Caracol fue la perdida más compleja que tuvo que afrontar el canal en el 2022, el ibaguereño se había convertido en el preferido de la emisión de la mañana. Los televidentes admiraban y seguían su particular forma de hacer periodismo, saliendo a las calles y hablando con las personas del común, lo que lo posicionó como uno de los periodistas más reconocidos. Pero aún así el comunicador decidió renunciar al noticiero y terminó yéndose para Semana.

Tras lo sucedido, en el canal Caracol trataron de buscarle rapidamente un reemplazo, se especuló con varios presentadores conocidos de los medios colombianos, pero finalmente al que le dieron la oportunidad y gran responsabilidad fue a Andrés Montoya, el paisa venía desempeñándose como presentador de la sección regional desde Antioquia, en donde había demostrado su talento y carisma para daar las noticias, por lo que decidieron confiar en él para reemplazar a Juan Diego.

Pero no ha sido una tarea fácil, primero porque llega a ocupar el lugar que tenía ‘la joya de la corona’ del canal, por lo que siempre las personas lo están comparando en todos los aspectos, lo que hace difícil que pueda mostrar su propia personalidad, y segundo, por todo lo que significó aceptar tomar este empleo con lo que esto implica para su vida personal y profesional.

En una entrevista reciente en Día a Día, Andrés contó que lo que más lo hizo pensar en aceptar o no el nuevo rol fue su hijo de 4 años, pues él vive en Medellín con su madre, de la cual el periodista se separó hace seis meses, por lo que lo tuvo que dejar allá, obligándolo a ir y venir entre una ciudad y otra. Además el cambio de ciudad no es fácil, pues siempre había estado en Medellín. En su nuevo empleo le toca levantarse a las 3 am, por lo que su ritmo de vida ha cambiado, aún así el paisa siempre tiene la mejor disposición y de a poco se le ve más cómodo en su nuevo rol demostrando su talento.