¿No la puede ni ver? Érika Zapata reveló qué piensa sobre Vicky Dávila y hasta fue comparada con Yanfry

Érika Zapata es una reconocida presentadora, quien se ha robado el show en cada uno de sus reportajes por su particular manera de relatarlos y acercarse un poco más a los televidentes, resaltando que esta es una de sus mayores pasiones, el estar de lado de la gente. En medio de esto, ha logrado ganarse el cariño de las personas hasta en sus redes sociales, en donde no ha pasado desapercibida en ningún momento.

Tanto ha sido que su crecimiento que ha sido invitada especial en algunos programas ‘The Suso’s Show’ y en emisoras como Caracol radio y Tropicana. En esta última se pudo conocer un poco más de la vida de la periodista, pues, reveló varios detalles e incluso causó risas entre los locutores, por peculiares experiencias en su juventud y por supuesto, durante su labor.

Los locutores del reconocido programa radial le preguntaron qué pensaba sobre una de sus colegas Vicky Dávila. En principio Zapata aseguró: “Qué pregunta tan dura” y optó por no hondar en el tema, indicando que hay muchos periodistas reconocidos que cuenta con un gran talento. Seguidamente, aseguró que son como un general debido a su nivel en la rama periodística.

Pero, los comentarios no dudaron en seguir preguntando, pues deseaban una respuesta exacta sobre Dávila, en medio de las risas agregó: “Qué susto”. Como era de esperarse los comentarios frente a la situación no se hicieron esperar, segundos después enfatizó: “Una mujer muy inteligente en el gremio que sabe mucho, muy bonita”. Las risas y la reacción de sorpresa por parte de Érika no faltaron.

Seguidamente, la credibilidad en sus palabras estuvo muy baja para los locutores quienes con algunas risas le indicaron: “Está que sale corriendo”, “está como Yanfry, Vicky Dávila y sale corriendo”. Aunque ahí se quedó el tema sobre qué pensaba sobre Dávila, los comentarios y las sonrisas en redes no faltaron e incluso hubo quienes aconsejaron a la periodista a no tenerle miedo pues, ella cuenta con grandes cualidades y habilidades.

Lo cierto, es que Erika llama la atención sin importar en el programa en el que se encuentre. Asimismo, destacan su historia de vida y las ganas que tuvo de salir adelantes, aunque no ha sido fácil ahora cuenta con un gran reconocimiento convirtiéndose en una ficha clave dentro de noticias Caracol.