Eva Rey es una española y presentadora muy querida en Colombia por llevar muchos años en la televisión nacional. Muchos llegaron a conocerla en su programa con Alejandra Azcarate ‘Déscarate sin Evadir’ y ahora, siguiendo su línea de entrevistas, ha tenido la oportunidad de estar con diferentes famosos colombianos. En medio de una de las entrevistas más conmovedoras que ha tenido, Eva Rey terminó hasta confesando que abortó también.

Valentina Lizcano, por otro lado, no ha tenido una vida muy fácil, pues en diferentes entrevistas ha revelado que no solo tuvo un aborto, sino que también estuvo en las drogas, relaciones complicadas, depresión y más.

A pesar de lo complicado que ha sido, ella siempre ha sido muy abierta en pro de buscar que personas se sientan identificadas y para que otras personas no cometan los mismos errores.

Valentina Lizcano confesó que a veces piensa en la hija que abortó años atrás

Una de las historias más difíciles fue la de su aborto, aclaró que dicho aborto no se trató de su abuso sexual cuando era una niña, sino de un tipo de relación que tuvo con un actor mucho mayor a ella, Valentina, de 19, dicho hombre de 37 años.

“Yo quedé embarazada a los 19 años, estando en Bogotá, de un actor, no voy a decir el nombre, muchísimo mayor que yo, que me cogió de la mano y me llevó a abortar… Fue lo mejor que pudo haber hecho por mí porque yo estaba chiquita, llena de miedo”, aseguró Valentina.

Sin embargo, el creer haber tomado la mejor decisión, no evitó que ella pensara constantemente en dicho bebé que, según lo que sentía, se habría tratado de una niña.

“Qué rico sería tener una hija joven, grande. Mi cabeza dice que era una niña. Me he imaginado con ella, a veces duele, a veces simplemente fantaseo, he hecho mis rituales, cero en la psicomagia y a veces cuando la pienso, pienso en la posibilidad de ese bebe, fantasee hasta en su nombre y también le he explicado y le he agradecido a esa alma de haberme escogido a mí para vivir una experiencia tan fuerte las dos, pero que seguramente era lo mejor” terminó por decir Valentina.