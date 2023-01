Jessica Cediel reveló lo que realmente pasó entre Franko y Gusi en ‘La Descarga’

‘La Descarga’ es uno de los programas más vistos por las noches colombianas, teniendo en cuenta que están los talentos más importantes del país, que han sobresalido gracias a concursos pasados. Sin embargo, la convivencia ha hecho de las suyas y algunos concursantes no han podido lidiar con su frustración, tanto, para llevarlo hasta el escenario. Gusi, el mentor de Franko, dicho participante, fue el perjudicado de dicha actitud.

El programa se ha vivido con mucha tensión, pues 40 personas en una misma casa no sería el sueño de ninguna persona, sobre todo cuando no se conocen tan bien entre ellos.

Franko, del equipo de Gusi, tenía que presentarse al lado de su mentor en el escenario, pero las cosas no salieron nada bien. Jessica Cediel reveló que el participante no había dormido la noche anterior, lo que generó que no se levantara con la mejor actitud.

Cuando llegó al escenario, no solo se equivocó, sino que dejó solo cantando a Gusi en dos oportunidades, lo que generó la molestia de los jurados, especialmente de Maía, que por poco llora.

Jessica Cediel reveló lo que realmente pasó con Franko y Gusi en ‘La Descarga’

Ante la actitud grosera de Franko, Jessica Cediel, presentadora de ‘La Descarga’, estuvo en ‘Día a Día’, comentó:

“Yo creo que uno tiene que ubicarse en la vida, qué papel está jugando con algunas reglas. Son personalidades diferentes, sin compartir mucho, su educación, su crianza y están limitados en el Templo, en un encierro en donde hay gente que se le pude chispotear, pero ya llevarlo en la parte profesional, es terrible. Gusi es el mentor, se puso su camiseta y Franko, claro, puede cometer errores, pero no reacciones así, no lo demuestre así” empezó diciendo Cediel.

En la casa, muchos de sus compañeros estaban sorprendidos ante la actitud de Franko, “Había indignación, la gente estaba sorprendida, eran como qué ‘¿es en serio?’. No puede pasar, el sentimiento era mutuo, porque recordemos que hubo una noche un poco difícil, no lo dejaron descansar, súmale que dijo que si se ganaba los 10 millones, se lo daba a otro grupo, empezó un roce por el tema del descanso del él”