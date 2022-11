“Tuve que tomar esa difícil decisión”: Valentina Lizcano revela los abusos sexuales de los que fue víctima

Valentina Lizcano es una reconocida actriz quien se dio a conocer en diferentes producciones televisivas y teatrales. Sin dejar de lado, que decidió explorar, durante algún tiempo, la radio, pero debido a los exigentes tiempo decidió retomar nuevamente la actuación y su prioridad, sus dos hijos.

La paisa fue una de las invitadas al programa AutoStar TV. Para conocer un poco de su carrera profesional, su niñez, adolescencia y posteriormente, los proyectos que tiene en mente llevar a cabo en los próximos meses.

Le puede gustar: Andy Rivera responde a cuestionamientos sobre que no es valiente en el amor

Sin embargo, llamó la atención de los televidentes la difícil confesión que realizó Valentina, la actriz indicó que cuando era niña fue víctima de abuso sexual. Este abuso se dio por años, así que tomar una radical decisión que aún recuerda con melancolía, pero, con la templanza que la caracteriza.

Lizcano indicó en medio de la entrevista: “Yo viví esa situación en mi infancia y en mi adolescencia, claramente no iba a quedar embarazada porque era una niña todavía, pero siendo una adolescente sí tuve que tomar esa decisión, la de abortar porque no podía, no tenía cómo sostenerme a mí, ni tenía cómo sostener a un bebé

También puede leer: Charlie Cruz, el salsero boricua que considera a Colombia “la capital de la salsa”

La actriz aseguró que durante su niñez fue abusada en varias ocasiones por el director del jardín infantil en donde estudiaba. Años más tarde, cuando llegó a su adolescencia y se encontraba en un nuevo colegio, el perpetrador de sus abusos fue el hombre quien era el encargado de conducir la ruta escolar, la cual día a día la llevaba a su casa.

Y es que esta no ha sido la única ocasión en que Valentina ha sido víctima de este tipo de reprochables situaciones, pues relató que mientras se encontraba en medio de las grabaciones de una exitosa telenovela, algunos de sus colegas intentaron abusar de ella. Pero, la paisa prefirió no entrar en detalles, ya que esto generaría una gran polémica.