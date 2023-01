“Ni me interesa aprender”: Carolina Cruz reveló qué es lo único que no sabe hacer

Carolina Cruz ya no sabe cómo expresar que tiene nuevo amor: “sabemos que te sigue doliendo Lincoln” Foto: @carolinacruzosorio

Carolina Cruz se ha vuelto una de las presentadoras favoritas del Canal Caracol, no solo por su trayectoria, sino porque tiene una personalidad divertida, sobre todo su risa contagiosa. Ha tenido que sortear con muchas cosas durante su carrera. Sin embargo, hay cosas que ella nunca quiso aprender y aseguró que, a esta edad, tampoco le interesa.

‘Día a Día’ ha sido la casa de Carolina Cruz por varios años ya y los presentadores se han vuelto tan amigos, que se consideran ya familia, por ende, si alguien no sabe hacer algo, el otro lo respalda.

Fue precisamente lo que reveló Carolina en pleno programa, cuando Juan Diego estaba haciendo un arroz tailandés al lado de Jessica Cediel. Mientras el chef estaba terminando la preparación para cocinarlo, Jessica Cediel le preguntó a las presentadoras si ellas cocinaban, a o que Catalina contestó que sí, pues en redes sociales se le ha visto en varias oportunidades. De hecho, en pandemia, ella y Carolina Soto se encargaron de la sección de cocina.

Fue donde Carolina Cruz reveló que ni ella ni Ivan Lalinde suelen cocinar, sobre todo Carolina, quien aseguró que no sabía cocinar nada y la verdad es que nunca sintió la necesidad, pues siempre tuvo amigos que cocinaban muy rico, concluyendo que no sabía, ni le interesaba aprender a esta altura, pero sí era muy buena comensal.

Sus compañeros siguieron hablando de cocina y Carolina se quedó callada viendo las delicias que Juan Diego estaba realizando.

Y es que nadie la juzga, muchos no son amantes de la cocina, no se les da y prefieren solamente disfrutarla, sobre todo cuando tienen la fortuna de no estar obligadas a cocinar porque tiene personal que lo hace por ellas.

