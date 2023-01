¿Se une a la tendencia? Jhonny Rivera se inspiró en una canción de Shakira para sacar un nuevo tema

Shakira no solo ha puesto a bailar a las personas y a generar debates en las redes sociales con su nuevo tema, sino que también ha inspirado a otros artistas como Jhonny Rivera, quien confesó que se basó en uno de su paisana para darle forma al que, según él, será próximo éxito.

La “tiradera” protagonizada por la intérprete de ‘Pies descalzos’ ha causado furor en todas las plataformas digitales y medios de comunicación, generando todo tipo de noticias alrededor de su separación con Gerard Piqué y su nueva pareja, Clara Chía, además una gran cantidad de memes que han sacado el lado más creativo de los internautas.

Pero así como ha logrado crear todo tipo de comentarios y chistes, uno de los proyectos de Shakira terminó inspirando a Jhonny Rivera para darle forma a un nuevo tema cuyo título aún no se revela. Lo que sí adelantó es que será algo muy diferente a su estilo.

“Voy a ir a grabar una canción que compuse en pandemia, que la verdad me ha dado miedo sacarla, hasta grabarla, porque es una locura”, dijo el cantante admitiendo que para él era “algo realmente extraño” porque comenzaba con un ritmo de tanto, algo que no incorpora en sus temas.

Seguidamente comentó que empezó a tomar más seguridad sobre lanzar el tema ya que se inspiró en otros artistas latinos de la actualidad que también le han puesto un toque de tango a sus temas, como Shakira con ‘Te aviso, te anuncio’ y Romeo Santos con ‘Propuesta indecente’. “Romeo tiene canciones que arrancan en tango, Shakira también. Falta Jhonny”, reveló.

Sin embargo, Jhonny Rivera agregó que no solo el detalle del ritmo de tango es lo único que lo hace dudar sobre el lanzamiento de su nuevo tema, sino que este también incluye un par de palabras subidas de tono que no suele incorporar en sus temas.

“Tiene dos palabritas fuertes, que nunca me he atrevido a decir una palabra fuerte y a lo mejor me lo critiquen. Pero nada, como cuando la compuse me nacieron decir esas palabras, así las dejé”, concluyó el intérprete.