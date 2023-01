Famosa creadora de contenido se quitó los implantes mamarios luego de nueve años

Las cirugías estéticas son cada vez más comunes, sobre todo cuando se tratan de personajes públicos de la televisión y de redes sociales. A pesar de que muchas presentadoras y famosas, especialmente, duran muchos años con dichas operaciones sin ninguna complicación. Sin embargo, ‘Tuti’ Vargas empezó a presentar complicaciones de salud por dicha operación.

Desde hace años, ‘Tuti’ se ha ganado su puesto en las redes sociales, sobre todo porque tenía una relación muy pública con Sebastián Yepes. Su auge estuvo en la cima y muchas marcas quería colaborar con ella, pero si es cierto que los sentimientos y la montaña rusa que está siendo eso, han afectado su trabajo, ya que, según seguidores, no ha vuelto a brillar tanto como antes.

Luego de haber terminado una relación en donde se suponía, volvería a llegar al altar, ahora tiene que enfrentarse a un nuevo cambio en su cuerpo, al decidir quitarse los implantes mamarios que la acompañaron por 9 años:

“Antecedentes de cáncer de seno en familia, síntomas y señales claras en mi cuerpo y parte emocional sin explicación clara, molestia, incomodidad, algunas veces dolor, inicios de prótesis encapsuladas y simplemente PORQUE SÍ” empezó diciendo Tuti.

“Porque no quería tener un cuerpo extraño en mi organismo, porque finalmente entendí que mi valor no me lo da un par de tetas, que debajo de un par de siliconas se escondían miedos, inseguridades, falta de autoestima y varias cosas que debía trabajar desde la raíz no desde la superficie, acepté la razón REAL del por qué hace 9 años tomé la decisión de hacerlo y hasta ahora después de tantos años lo veo con claridad”

Muchos seguidores le han dejado mensajes de apoyo y mucha salud, sobre todo.