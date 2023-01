Marcela Reyes ya no usará filtros de las redes sociales Foto: Instagram @marcelareyespv

Marcela Reyes parece no estar pasando por su mejor momento, pues ha tenido una racha no muy buena de suerte, en donde todos parece que le sale mal. Hace algunos meses estaba lidiando con el problema de su camioneta al ser estrellada luego de tratar de defenderse de un robo, ahora dicen que se separó de Bking y para rematar, fue capturada por ir a cobrar una plata.

Lea también: De nuevo a la orden: Aída Victoria Merlano está soltera y así lo confirmó Westcol

Marcela ha mantenido muy bien informados a todos sus seguidores de todas las cosas que han pasado estos últimos días. Sin embargo, no ha querido hablar mucho de los rumores de separación, suponiendo que ha tratado de darle larga para no tener que llegar a ese punto.

Pero como siempre, todo se sabe en redes sociales, por ende, algunos se han dado cuenta de que ninguno de los famosos se sigue, lo que es casi que un seguro de que la relación se terminó.

Marcela Reyes es capturada por ir a cobrar una plata en la casa de un hombre

A pesar de lo feo que es tener un corazón roto, no sería lo peor que le está pasando, pues ha compartido, a través de sus historias, que fue capturada por unos policías porque fue a la casa de un hombre que le debe millones y millones de pesos, confesando que pagó en un principio 14 millones y luego 18 por una multa que jamás cometió.

Dicho señor y su esposa no le querían contestar las llamadas, por ende, decidió ir directamente hasta la casa, pero no sabía que el personaje le llamaría a la policía para que se la llevaran y no dar la cara.

Lea también: Juan Diego Alvira pide “Clara-mente” que olviden el drama de Shakira y piensen en Nariño

Marcela, indignada, mostró toda la situación en sus redes sociales, eso sí, confirmando que la policía solamente estaba haciendo su trabajo y la había tratado bien.

Por ahora no se sabe qué más pasó con su caso, pero seguidores se encuentran muy preocupados por ella.