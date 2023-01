Juan Diego Alvira pide “Clara-mente” que olviden el drama de Shakira y piensen en Nariño

Shakira ha revolucionado todos los ámbitos posibles con su nueva canción con Bizarrap. Aparte de ser una indirecta muy directa para Gerard Piqué, ha funcionado y ha sido objeto de burlas y se ha utilizado para referencias en muchos lados. Conociendo a Juan Diego Alvira, era imposible que se quedara por fuera.

Desde que salió del Canal Caracol, sus reportes y sus salidas al aire no se han hecho tan virales, teniendo en cuenta que a pesar de caer bien en el público, muchos se niegan a seguirlo en la Revista Semana o porque simplemente Caracol tiene más visibilidad.

Sin embargo, Juan Diego Alvira sigue siendo quien es donde esté, por eso, en un reportaje para Revista Semana, el periodista se ha vuelto viral en redes sociales por unirse al movimiento de Clara y Shakira, a la hora de referirse a la gasolina en Nariño:

“Sea Twingo o Ferrari, clara-mente en Nariño no hay gasolina”, fue la gran frase de Juan Diego, lo que causó gracia en redes sociales.

“Qué sería de la televisión colombiana si Juan Diego” “Colombia es una chimba” “No hay gasolina ni para un pique” “él no se pierde ni una, marica” “Juan Diego no hace periodismo, hace humos. Así factura más” “Lo que me perdería si no viviera en Colombia, papá” fueron los comentarios de algunos usuarios que vieron su intervención.

Sin duda, Juan Diego ha pasado de ser un periodista más, a un personaje público que llama la atención cada vez que sale con sus ocurrencias al aire, teniendo en cuenta que tiene una forma única que ‘echar el cuento’.

Clara-mente, uno de los más queridos por la población colombiana