De nuevo a la orden: Aída Victoria Merlano está soltera y así lo confirmó Westcol

Aída Victoria Merlano ha dado de que hablar desde que se ha vuelto una figura pública en redes sociales, no solo por el tema de su mamá, las veces que ha estado en la cárcel y el proceso legal que tiene en su contra, sino por su vida privada, que parece ser de gran interés para muchos. Estuvo con Westcol, creador de contenido paisa, pero a pesar del amor que decían tenerse, la relación terminó.

La relación inició llena de rumores, empezando porque Aída acababa de terminar su relación con Naldy, con quien tuvo un amorío un poco extraño, por no decir complicado, según lo que dejaron ver en redes sociales.

A pesar de todo eso, Aída decidió darse una nueva oportunidad con Westcol, quien fue criticado por ser menor que ella, pero que, según la misma Merlano, le enseñó tantas cosas que ella nunca había tenido anteriormente.

Las cosas iban bien, pero desde hace algunos meses dejaron de aparecer públicamente, lo que generó ciertas dudas en seguidores que no hacían más que preguntarse qué era lo que estaba realmente pasando entre los dos.

Ahora, en medio de una de las transmisiones comunes de Westcol en su canal de Twitch, por fin confirmó que efectivamente la relación se había terminado:

“Yo hace rato, no estoy con Aída, pero nosotros tenemos una bonita relación, no dijimos nada públicamente porque la gente es muy tonta. Fue una decisión que tomamos, no porque no pudiéramos más, sino porque empezamos a charlar en un momento donde los dos estábamos en un ‘pick’ entonces era muy complicado coincidir con tiempos”

“Responder estas cosas es difícil cuando hay tanta gente idiota en las redes, ni siquiera lo hago por mí, yo no quiero que lleguen y la ataquen gente que no entiende nada, la gente le gusta hablar sin saber absolutamente un cul**. Por ejemplo, una de las cosas que más dicen fue cómo ‘ey, Aída llego, le cogió plata y se fue’ y a mí me da rabia, eso porque Aída fue una muy buena mujer, me compro muchas cosas y me dio más a mí de lo que yo le di a ella”