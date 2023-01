Maía lloró de la rabia, al ver como un concursante humilló a Gusi en tarima durante presentación

La Descarga en su nueva etapa ha generado que la audiencia aumente considerablemente gracias a que han incluído en el reality el tema de la convivencia, lo que sin duda hace que más personas se interesen por lo que sucede con los participantes más allá de la música. Desde que el programa reinició luego del teimpo que estuvo fuera del aire en diciembre el ambiente ha estado tensionante en la casa en donde se encuentran los artistas.

En la presentación del 16 de enero sucedió uno de los momentos más bochornos del programa, Gusi escogió como representante de su equipo a Franko para cantar Mariposa traiconera junto a él en búsqueda de los 10 millones de premio. Pero ya en tarima sucedió algo que es el terror de todos los cantantes, que se les olvidé la canción, al participante se le borró la letra de su cabeza y en lugar de improvisar mostró su descontento quejándose en el show, mientras Gusi seguía cantando.

Pero no fue lo única vez, luego de nuevo a Franko se le olvidó la canción, lo que dejó ver el descontento de los mentores que veían la presentación. Al finalizar el show Gusi quiso pasar por un lado lo sucedido, pero Maía no se quedó con las ganas de llamarle la atención al participante a quien le dijo que había dejado tirado a su mentor y lo había humillado por no preparse como era debido.

A los reclamos de Maía se sumaron Santiago y Marbelle quienes defendieron a Gusi y por el contrario dejaron muy mal parado a Franko, a quien señalaron de tener una mala actitud y ser egocéntrico. Finalmente el participante al volver a la casa luego de su presentación no quiso hablar con ninguno de sus compañeros y se puso a llorar.