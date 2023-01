Aida Victoria se desquitó de Teo y lo agarró de parche en pleno live

Teófilo Gutiérrez fue tomado del pelo por la influencer Aida Victoria Merlano que le tiró con todo por un tema del pasado con el que estuvo relacionado.

Teo, por fin, realizó la rifa prometida de la camiseta de Lionel Messi que ofertó a sus seguidores y lo hizo en un live en el que también estuvo Aida Victoria Merlano.

Luego de la polémica despertada porque en el primer sorteo que hizo el futbolista salió un número que no había vendido y Teo bromeó en sus redes que se había ido a pasear con esa platica y eso despertó la furia de sus seguidores. Finalmente realizó el sorteo.

Aida Victoria recochó a Teo de una manera singular

En medio de su charla, la joven molestó al futbolista de promocionar uno de sus productos y de paso le echó un vainazo por el escándalo de infidelidad con el que él estuvo relacionado hace un tiempo.

“Viste que ‘Teo’ recomienda el potenciador. Da para la mujer de uno y para la ajena. Bacano”, manifestó ella en medio de burlas.

“Yo no he dicho eso”, se defendió Teo que no podía de la risa.

Aida Victoria Merlano estuvo ‘en bola’ en el live de Teo Gutiérrez

Más allá del tema de la rifa, la transmisión trascendió por un picante momento en el que apareció la reconocida influenciadora de redes sociales.

Aida Victoria Merlano se conectó como testigo al sorteo y manifestó que ella misma había comprado dos boletas para su mamá, Aida Merlano.

Pero fue su aparición lo que cautivó a todos porque ella recién salía de la ducha y les dijo: “No me puedo meter, estoy en bola”.

A lo que Teófilo Gutiérrez no dudó en lanzar: “Pa’ ver, ‘pela’ pa’ ver”.

Ella le replicó: “Estás desesperado por quitármela, ¿no?” y Teo agregó: ponte la toalla”.

“Te lo juro, es verdad, estoy ‘en bola’” y ante la insistencia, apareció en escena, ya con la toalla puesta: “No es chiste. Estoy en bola, es real”.

A lo que ‘Teo’ insistió: “¿Y qué pasa?”. Aida le refutó: “Nueve mil personas viéndole a uno, qué más”.

Mientras tanto, Arrieta no dejaba de reír y de gozarse la situación.