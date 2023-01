¿Se parece a WestCol? Aida Victoria Merlano reveló los requisitos que busca en un hombre

Aida Victoria Merlano le contó a sus seguidores varios detalles en relación a qué aspectos espera que tenga su pareja ideal, recopilando una serie de ocho puntos que su galán debe tener para poder formalizar una relación con ella. Sin embargo, detalló que algunos pueden llegar a ser negociables.

La creadora de contenido actualmente está manteniendo una amorío con el streamer WestCol, una relación que más allá de atraer la atención de los internautas por cosas positivas, ha terminado por desatar todo tipo de polémicas que van desde rumores de interés monetario hasta escándalos a propósito de un ex de Aida.

Sin embargo, ambos parecen hacer caso omiso a lo que comentan en las redes sociales y deciden llevar a cabo su romance de manera pública, protagonizando varias escenas de amor, algunas un poco subidas de tono.

Pero pese a esto, Aida Victoria Merlano comentó a través de una serie de historias de Instagram ocho requisitos que debe tener su pareja idea, mencionando que si bien la mayoría de ellos son negociables, hay uno que no está en discusión.

“Número uno: que sea más alto que yo, igual si no eres más alto que yo me puedo meter contigo. Numero dos: que no se dedique a nada de redes sociales, que sea algo más discreto tipo abogado, arquitecto, pero igual si te dedicas a redes sociales me puedo meter contigo”, comenzó la joven.

Seguidamente, indicó que otros factores importantes para ella es que sepa bailar bien, en especial salsa, que se preocupe por su salud mental y vaya a terapia, que tenga dinero y que trabaje. También resalto que no busca involucrarse con hombres narcisistas.

Pero cuando llegó al octavo punto, Aida Victoria Merlano demostró que este último es un requisito que debe cumplir fielmente y no es negociable. “Que haga el amor rico. Igualito, si no haces el amor rico a mí no me llames”, dijo contundentemente la influencer.