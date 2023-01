¿Se parece al de ella? Sara Uribe reveló qué cualidades debe tener un cuerpo perfecto

Sara Uribe le comentó a sus seguidores de Instagram qué cualidades debe tener un cuerpo perfecto, mostrando cuál es su punto de vista frente a esta posición estética y revelando también si ella posee ese conjunto de características de las que habla en el emotivo video.

La presentadora no solo ha sabido destacar por su carisma y su talento frente a las cámaras, sino que también llama la atención de muchos internautas debido a su figura que es elogiada con frecuencia en las redes sociales, bien sea con atuendos elegantes u otros un poco más reveladores.

Y a propósito de este tema, Sara Uribe decidió romper el silencio y hablar sobre lo que ella considera que compone un cuerpo perfecto, narrando a través de un corto video cuáles eran sus percepciones antes y cómo ha cambiado su opinión en la actualidad.

“Hace años creía que el cuerpo perfecto para ir a la playa era con cuadritos en el abdomen, tonificada por todas partes”, comenzó la empresaria. Sin embargo, aclaró que después de su embarazo tuvo una percepción completamente distinta de lo que significaba una figura perfecta.

“El cuerpo perfecto es ese que daba vida y que lo único que necesitaba para ir a la playa era un vestido de baño y un cuerpo, el cuerpo perfecto”, acotó.

Seguidamente explicó qué era lo que consideraba un cuerpo perfecto actualmente, indicando que no se trataba tanto de aspecto, sino más bien de salud y bienestar: “un cuerpo al que no le duelen las rodillas al subir escalas, que se levanta bien por las mañanas no lleno de dolores, que tenga sus cinco sentidos intactos, que pueda cargar a mi hijo, que pueda dormir con él por las noches”.

Sara Uribe también comentó que actualmente esta conforme respecto a cómo se siente a pesar que no cuenta con la figura ideal que muchas personas consideran “perfecta”. “Mi cuerpo perfecto es este, con el gordito que no he podido bajar, con mi celulitis en los muslos, con mis estrías en los senos, sin cuadritos en el abdomen”, concluyó la joven.