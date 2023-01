“¿Estás bien?”: las fotos que subió Sara Uribe que preocuparon a sus seguidores

Sara Uribe sorprendió a algunos seguidores después de llevar a cabo una curiosa dinámica en su cuenta de Instagram con una inusuales fotos. Pero más allá de causar un efecto positivo, terminó siendo de preocupación para ciertos de sus fans que se angustiaron un poco por ella.

La modelo suele ser una de las figuras colombianas que más presencia tiene en las redes sociales, mostrando detalles de su vida profesional, así como de su faceta como mamá, además de compartir algunos temas más personales en donde deja ver su figura que suele despertar piropos en las plataformas digitales.

Puede leer: ¿Romance a la vista? Nueva pista indicaría que Sara Uribe y el exnovio de Aida Victoria son pareja

Pero en esta oportunidad, Sara Uribe quiso cerrar la primera semana del 2023 con una serie de fotos del año pasado, pero no eran imágenes cualquiera sino unas bastante singulares que no había publicado con anticipación por un curioso motivo: no eran las tomas más glamorosas.

A través de sus historias de Instagram, la influencer decidió mostrar varias fotografías en las que aparece haciendo gestos divertidos pero poco fotogénicos, tomas en ángulos que son poco favorecedores para muchas personas, además de algunas imágenes en las que se puede ver a su hijo Jacobo cuando era más pequeño.

Lea también: Lluvia de dinero y mucho licor: así recibió Sara Uribe el año 2023

Pero entre ellas destacan varias en las que Sara Uribe no aparece en su mejor momento, mostrando algunas en las que está a punto de morder un perro caliente, otra en donde tiene aplicada una mascarilla verde con el cabello recogido, y también en donde se reía a carcajadas y su pose no terminó nada glamorosa.

Y debido a que la presentadora decidió hacer públicas estas imágenes en su cuenta de Instagram, tal parece que recibió algunos mensajes de seguidores preocupados, preguntándole si se encontraba bien por subir esas fotos que no la dejaban bien parada.

“No entiendo tus historias”, le escribió una seguidora a propósito de las curiosas imágenes, “¿Estás bien?”. Seguidamente, Sara intenta calmar la situación al explicar que solo se trataba de una recopilación de fotos “aesthetic”.