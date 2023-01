Erika Zapata reveló en entrevista cómo se sintió con las críticas de sus propios amigos

Erika Zapata casi que se ha vuelto uno de los personajes más polémicos del Canal Caracol, al igual que Juan Diego Alvira, pero esta vez no por sus ideas, sino por la forma en la que habla, que según ella, es muy coloquial y representa narrativas que no se ven en la televisión. Sin embargo, algunos no están de acuerdo con esta forma de hablar y hasta la han ofendido.

Lea también: Shakira puso una escalofriante muñeca que da a la casa de su ex suegra, ¿indirecta más directa?

Existen muchos presentadores en la televisión colombiana, pero pocos se destacan tanto hasta volverse tendencia, como ha pasado con estos dos presentadores que tienen un encanto especial para generar sentimientos encontrados por parte de los espectadores.

Erika, muy paisa, ha utilizado sus palabras para dar los reportes, pero fue uno que llamó la atención de varios, cuando ella se encontraba en el terminal del norte, contando cómo estaba la salida de la ciudad en fechas especiales.

En medio de eso, su frase “mero gentio” llamó la atención y se volvió rápidamente tendencia en redes sociales.

Ante tantas críticas, Erika Zapata decidió hablar para una entrevista para ‘Lo Sé Todo’ y confesó cómo la hizo sentir. Según lo que contó, ella se sintió impresionada al darse cuenta que sus supuetos amigos y hasta colegas, estaban hablando de forma despectiva.

Lea también: ¿Camilo y Evaluna se están separando?, estarían teniendo problemas con la crianza de Índigo

En un primer momento, ella decidió responderle a un colega que admiraba, afirmando que su forma de hablar no era inventada y le dolía que lo dijera porque ella le tenía cierto cariño y respeto.

Sin embargo, no fue el único colega que la criticó en redes sociales:

“Es tiempo de que Erika Zapata reflexione sobre el ruido a su alrededor y se pregunte si es periodista con un estilo que atrae a las personas que siempre se han sentido excluidas de la narrativa nacional o es el payaso de sus colegas que no la toman en serio ni la respetan”, aseguró un periodista paisa.

Ante esto, ella aseguró que “Mauro, Dios te bendiga. No creas eso. Es que mucha gente apenas me conoció por ese corto vivo que se viralizó, pero yo he hecho muchos informes serios. Ese era un espacio más ameno, pero yo sé distinguir espacios y lenguajes. La mayoría de mis notas son muy serias”

A pesar de verse tranquila hablando del tema, muchos suponen que si le afecto, pero ella se mantiene firme en lo que dijo su mamá en algún momento y es que ella simplemente debe seguir siendo quién es.