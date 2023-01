Shakira puso una escalofriante muñeca que da a la casa de su ex suegra, ¿indirecta más directa?

Shakira y los padres de Pique, Montserrat Bernabeu y Joan Pique asisten al partido final de la Copa del Rey de España (Copa del Rey) FC Barcelona vs Sevilla FC en el Estadio Vicente Calderón el 22 de mayo , 2016 en Madrid, España. shakira y montserrat (Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images)

Shakira es una de las personalidades más buscadas en internet y habladas en redes sociales. La discusión entre que ella ya debería pasar la tusa y la de monetizarla y seguir haciendo canciones con el corazón roto, sigue sonando en Twitter, sobre todo. Lo que pocos hablan es de la mamá de Piqué, que dejó Shakira en claro, no se la llevan muy bien ahora.

“Me dejaste de vecina a la suegra” fue una de las frases de la última canción de Shakira y Bizarrap, que dejó pensando a varios sobre la relación que tenían. En años anteriores, cuando su hijo mayor era aún un bebé, constantemente se les veía juntas en partidos y hasta dándose besos en el cachete.

Pero al paso de los años, la interacción ha sido menor, eso sí, manteniendo siempre con cordialidad.

Sin embargo, parece que las cosas han terminado mal, luego de una foto de año nuevo en donde apareció con Clara Chía abrazada, lo que le dolió mucho y le rompió el corazón, según Jordi Martin.

Ahora, se ha dicho que una de las muñecas que tiene Shakira en su terraza sería un mensaje bastante directo a su suegra, teniendo en cuenta que está justo en la dirección hacia la casa de Montserrat Bernabeu.

Se trata de una pequeña bruja que está puesta en la esquina en dirección directa a la casa de su exsuegra. En redes sociales se volvió viral la foto de la muñeca en la casa de Shakira, pues parecía una bruja con mala cara puesta allí.

Teniendo en cuenta que ahora ya no tienen la relación de amor que tenían antes, no sería raro que sea una indirecta muy directa para la madre de su ex pareja.