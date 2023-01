“Me gusta es lo internacional”: Erika Zapata se puso de exigente y reveló qué busca en una pareja

Erika Zapata es una de las figuras más destacadas de noticias Caracol, gracias a sus diferentes reportajes a los cuales suele darles un toque especial. Esto, por la manera en que narra las diferentes historias, su peculiar forma de expresarse y por supuesto, su humildad dentro y fuera de su labor como periodista.

Hace algunas semanas la paisa estuvo siendo parte del conocido programa ‘The Suso’s Show’ en donde reveló varios detalles de su rol como periodista, pero, por supuesto, no pasó desapercibido su situación sentimental, en medio de su relato ‘Suso’ no pudo contener la risa.

Le puede gustar: “Esta plataforma me cambió la vida”: Aura Cristina Geithner reveló cómo ha sido su paso por OnlyFans

Con el acento paisa que la caracteriza Erika contó una anécdota en donde una mujer de la tercera edad le dijo que su hijo estaba soltero al igual que ella. Seguidamente, aseguró: “Ah, sí le tiene que conseguir una porque me lo quieren achacar a mí, yo no quería ese man, estaba feo para acabar de abustar”.

Ante sus declaraciones las risas por parte de ‘Suso’ no pudieron faltar y le indicó que aunque era sencilla era bien exigente cuando de hombres se trataba, pues al parecer, por el momento la reconocida periodista se encuentra disfrutando de la soltería y creciendo profesionalmente.

También puede leer: Influenciador pidió servicio de transporte en una app y asegura que lo robaron y abusaron sexualmente

Segundos más tarde, Zapata con su característica personalidad, indicó: “Ah, yo no apoyo el talento local, a mí no me gusta sino lo internacional, sexy, 365 días, 50 sombras de Grey, a mí no me gustan los apacharrados”. Como era de esperarse el presentador no pudo contener las risas nuevamente mientras que Erika lo observaba con una sonrisa en su rostro.

Luego del clip compartido a través de TikTok, los comentarios no se hicieron esperar, en donde los usuarios le piden al canal que Erika pueda tener su propio programa, en donde se encargue de entretener a los televidentes, asegurando que este sería todo un éxito. Asimismo, resaltaron que ‘Suso’ es el que suele hacer reír y en esta oportunidad los papeles fueron todo lo contrario.