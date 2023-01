“Somos una porquería”: Sebastián Martínez y su molestia ante insólita situación durante sus vacaciones

Sebastián Martínez es uno de los actores más conocidos en el país, teniendo en cuenta su amplia trayectoria en la pantalla colombiana. El paisa no solo ha cautivado a la audiencia con su talento, sino también se ha llevado varios elogios y siendo considerado uno de los intérpretes más guapos en el mundo del entretenimiento.

Desde hace algunos meses Sebastián decidió hacer una pausa de su carrera para disfrutar tiempo de calidad con su familia. Esto empezó por medio de un curso de fotografía en compañía de su pareja Kathy Sáenz y posteriormente, en la playa aprovechando las fechas decembrinas.

En medio de sus vacaciones no ha pasado desapercibido para él, los desechos que hacen parte de estos lugares. Primero, se dio con una fuerte cortada en su mano a causa de un elemento dejado allí y que no se percató de él. Pero, lo ocurrido no terminó allí, pues en sus caminatas se encontró con varios detalles.

Si bien, ha preferido no revelar en donde se encuentra aseguró que estaba recorriendo la playa con el fin de recoger las basuras que se encontraban allí. El actor indicó: “Es impresionante la cantidad de basura que llega a las playas, esto es muy chévere hacerlo porque genera consciencia (…) Tratemos de no usar tanto plástico, somos una porquería”.

Asimismo, se dejó ver con un gran grupo de personas y cada uno de ellos tenía una gran bolsa de plástico cargado, siendo esto lo recolectado a lo largo de su caminata.

A pesar de la molestia del actor, varios de sus seguidores aprovecharon el momento para recordar su mensaje anterior, en el que hizo una invitación a todos sus seguidores para que cuiden estos afluentes. Pues son de suma importancia para todos las personas, sin dejar de lado, que también, pueden ocasionar algunos incidentes a otros sujetos e incluso a varios animales.