“Me importa un c…”: Luisa Fernanda W se va en contra de quienes la critican por ser ‘mala madre’

Luisa Fernanda W se encuentra pasando por su mejor momento tanto personal como profesional: se encuentra a la espera de su segundo hijo, además, de construir proyectos como su propia marca de maquillaje y ser una de las propietarias del restaurante “Rancho MX”.

La reconocida creadora de contenido comparte varias de sus actividades diarias principalmente, a través de su cuenta de Instagram y en los últimos días se le vio muy emocionada disfrutando de sus vacaciones en Cali y Cartagena en compañía de varios amigos y conocidos.

Ante los bailes y las fiestas, los comentarios por parte de algunos de sus seguidores no se hicieron esperar, en donde la tacharon de ‘mala madre’ y que no debía estar teniendo este tipo de comportamientos, sino que, por el contrario, debería estar cuando de su bebé y su otro hijo, Máximo.

En medio de esto, la paisa no decidió quedarse callada y respondió a las malas críticas indicando: “Muchas personas son muy machistas (…) En mi caso como yo me la paso todo el día cuidando a mis hijos, salgo un ratito y ya. Me importa un carajo, yo sé que me merezco esas salidas, que tenga hijos no quiere decir que no pueda seguir saliendo”.

Seguidamente, Luisa indicó que los malos comentarios no le afectan pues, está enfocada en sus hijos y en sus proyectos laborales que según ella, son varios los que vienen este año.

Asimismo, envió un mensaje a las mujeres que se encuentran atravesando la misma situación, pues no le parece justo este tipo de comentarios los cuales nunca son con el papá siempre con la mamá. Teniendo en cuenta la apretada agenda con la que cuenta su pareja Pipe Bueno, quien la apoyó e indicó que en repetidas ocasiones le pide que salgo con sus amigos, pero, Luisa es la que se niega.