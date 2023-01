Así fue el encontronazo de Aida Victoria Merlano y Julieta Piñeres

Todo ocurrió en una fiesta en Cartagena por la festividad de Fin de Año, un amigo de Aida Victoria Merlano, llamado Diego, ha sido quien contó los detalles de la reunión que era un concierto privado en el que ambos pagaron 5 millones de pesos para poder ingresar al recinto.

Pero mientras Silvestre Dangond entonada su éxito musical ‘Las Locuras Mías’ se desató la incomodidad entre Aida Victoria Merlano y Julieta Piñeres.

“Contesto para la gente que lo está pidiendo, Aida Victoria y yo nos fuimos a celebrar el Fin de Año allá en un concierto, en un concierto donde solo había gente millonaria, o sea nada más la entrada mía y la de Aida Victoria fueron 5 millones de pesos. Una gente que solamente había Rolex, Gucci… todo ese poco de cosas de marcas”, contó en primera instancia.

Seguidamente indicó que ambos tuvieron la necesidad de ir al baño y que en la distancia de donde estaban a las salas sanitarias había que pasar por varias mesas, y entre esas estaba en la que se encontraba Julieta Piñeres y que la mirada que les dio cuando Aida Victoria y su amigo le pidieron permiso fue más que denigrante.

“Cuando tú vas a una fiesta y necesitas ir al baño, tú pides permiso por la mesa y te dan permiso ¿Verdad? La Aida Victoria le dieron ganas de mea… y fuimos a mea… cuando fuimos a mea… maric... la gente no nos daba permiso. Voy a quemar a esta, ¿Cómo es que se llama? Ya me acordé, se llama Julieta Piñeres ¡Nena! ¡Ay nena qué odiosa! ¡Qué odiosa! ¡Odiosisisima! Cuando vamos llegando a la mesa de ella y le pedimos permiso mira como nos miró”, contó mientras emulaba la mirada.

La respuesta de Aida Victoria Merlano

Indicó que ante esto desistieron de pasar por allí y que la situación se repitió en otras de las mesas del lugar. Pero que otro hombre que también tenía la necesidad de ir al baño le fue negado el permiso y ante la discusión tuvo que intervenir el personal de protocolo.

“Nena no quiero, óyeme, no, aparte cada quien tiene derecho a mirar como quiera. Nena, ¿Sabes por qué yo no quiero que tú digas nombre? Yo no quiero que tú vayas a atacar esa mujer, porque es que esa mujer no cometió un pecado grave, simplemente miró a Diego y no porque lo quisiera mirar mal, sino porque ella era fan de Rosalía”, haciendo mención a la mueca que hace la española cuando comienza a interpretar su tema ‘Bizcochito’.