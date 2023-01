“Malagradecida”: atacan a ‘La Segura’ por quejarse de su vida “privilegiada”

‘La Segura’ recibió el año 2023 con varios comentarios negativos de parte de algunos usuarios de Instagram, tildándola de “malagradecida”, “caprichosa” e “inconforme” por considerar que el 2022 fue un completo desastre para ella, actitud que no le cayó muy bien a sus seguidores.

El año pasado, la creadora de contenido pasó por varios momentos complicados que iban desde una serie de complicaciones médicas que la llevaron a estar en reposo por mucho tiempo, además de algunos episodios polémicos y legales en las redes sociales que le valieron varios mensajes negativos.

Y a pesar que también tuvo grandes momentos llenos de éxitos y dicha, La Segura decidió empezar una de sus publicaciones de Instagram confirmando que para ella fue un año terrible. “Quisiera decirles que fue un año espectacular pero no seré hipócrita, fue un año de 💩”, escribió la joven en el post.

Este pequeño extracto de la descripción del post fue suficiente para que varios de sus seguidores y otros usuarios de Instagram la abordaran, etiquetándola de inconforme por no saber valorar todo lo bueno que se manifestó en su vida durante el año pasado.

“Creo que eres muy injusta cuando dice que es un año de 💩 porque a pesar de todo estás con vida y has conocido tu compañero de vida y Dios te ha bendecido a pesar de las circunstancias o dificultades”, escribió un usuario de esta plataforma digital en relación al post de La Segura.

Sin embargo, la joven no se quedó callada y decidió responderle de manera contundente: “lo fue para mí, solo yo puedo entenderlo, comprendo que no estés en mis zapatos! Por eso puse todo lo bonito que me llevo de este año, mas no fingiré algo que no fue para mi!”.

La Segura también se llevó otros mensajes polémicos en la sección de comentarios como “Tiene un montón de dinero, tiene su marido y todavía se queja”, “Ya empezó el primer show de La Segura en el 2023. Malagradecida” y “Puro capricho y pura cosa como todos los influencers que tienen una vida privilegiada”.