¿Traía algo raro? ‘La Segura’ casi es detenida en un aeropuerto por esta razón

‘La Segura’ le relató a sus seguidores la incómoda experiencia que vivió en un aeropuerto de Miami, luego de que varios oficiales del lugar decidieran revisar todas su pertenecías y someterla a un prolongado interrogatorio.

La influencer le ha comentado a sus seguidores que en las últimas semanas ha estado experimentando varias complicaciones de salud, señalando que su dolor en la zona lumbar se ha vuelto mas recurrente y agudo. Además, estas secuelas y otras dificultades por las que está atravesando también le han dejado algunos problemas que ha tenido que tratar con un ayuda psicológica.

Y a propósito de sus dolencias, La Segura embarcó un viaje a Estados Unidos para que un especialista pudiera calmar un poco sus síntomas. Pero tan pronto pisó el aeropuerto, una comisión de oficiales de seguridad decidió someterla a un exhaustivo proceso de cateo e interrogatorio.

En su relato, comentó que le pidieron su pasaporte y la llevaron a una pequeña oficina en donde procedieron a hacerle diversas preguntas. También agregó que no solo revisaron su equipaje, sino que también se sometió a una inspección de cavidades.

“Nunca me habían requisado, tocado mis parte íntimas. Y yo como que: ‘qué incómodo momento’. Pero bueno, también como no tenía nada obviamente, no pasó nada”, dijo La Segura.

Durante el interrogatorio, la creadora de contenido le estuvo comentando a los oficiales que estaba de visita por unos días debido a unos asuntos médicos. Pero ellos se mostraron dubitativos ya que, a pesar de haber mostrado la reserva del hotel y la cita con el especialista, el nombre del doctor no figuraba por ningún lado.

Al final, la colombiana comentó que la dejaron ir después de una larga serie de procedimientos. Y cuando ella les preguntó el motivo por el que la detuvieron, los oficiales indicaron que solo se trataba de una elección de pasajeros al azar.

Sin embargo, la joven especula que se trató de una actividad sospechosa con su maleta, ya que estaba completamente vacía para poder llevarse algunas cosas que compraría durante su visita.