¿Se casó en secreto? ‘La Segura’ aclaró los rumores de su “boda” con Ignacio Baladán

‘La Segura’ generó varios rumores en los últimos días después de que hiciera una polémica publicación en la que indicaba que pronto se convertiría en la esposa del pastelero Ignacio Baladán. Sin embargo, notó que se armó un gran escándalo en las redes a propósito de esto y decidió aclarar algunos detalles de su anuncio.

La influencer ha pasado unas semanas complicadas desde que reveló que sus dolores en la zona lumbar habían regresado, y esta vez más intensos que antes. Esto la llevó a hacer una serie de historias en donde contaba no solo lo mucho que esto le molestaba sino también lo frustrada que se sentía por estar limitada y no poder hacer todo lo que quería.

Sin embargo, sus síntomas no son permanentes y cuando no está impedida usa ese tiempo para comunicarse con sus seguidores. Y en una de estas oportunidades aprovechó para publicar una serie de historias en las que anunciaba que pronto se casaría con su novio.

Pero lo que muchos internautas tal vez pasaron por alto fue que todo se trataba de un anuncio publicitario para una joyería, en donde ella y el pastelero eran los protagonistas. Y para llamar la atención del público, la joven puso un anillo en su dedo anunciando que se casaría con su galán.

Esto generó cierta expectativa con sus seguidores, al punto de que La Seguro tuvo realizar una serie de historias en donde aclaraba todo el asunto. “No me he casado. Mami, no me he comprometido. El día que yo me comprometa con mi pareja o con quien Dios quiera que así sea, amigos, ustedes van a ser los primeros en enterarse”, aclaró.

En cuanto al anillo que llevaba puesto, comentó que solo se trataba de una prenda más, pero que entendía la confusión de sus fanáticos ya que se parecía mucho al que usó mientras hacía la publicidad para la joyería. “Lo vi, me pareció hermoso, igual que otros que traigo allí”, concluyó.