El escándalo de infidelidad de Messi a Antonela que casi acaba su relación: ella lo perdonó

Aunque en redes sociales y apariciones públicas parezcan la pareja perfecta, al igual que todas, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo han superado duras pruebas, como un escándalo de infidelidad.

Esto sucedió en 2013 y pese a que la pareja nunca ha hablado de ello públicamente, varias fotos de paparazzis muestran que el jugador estuvo más cariñoso de la cuenta con otra mujer.

La vez que Messi fue acusado de serle infiel a Antonela Roccuzzo

De acuerdo con RCN, el escándalo tuvo lugar en julio del 2013 en el cumpleaños de Ronaldo en Las Vegas. En las fotos y videos filtrados, al astro argentino se le ve muy acaramelado con una modelo rubia. Por ese entonces, su pareja y su hijo Thiago de apenas ocho meses, estaban en España.

Messi fue captado engañando a Antonela Revista Pronto. Instagram @messi.fans.addicted

Asimismo, por las mismas fechas salieron a la luz dos fotos en las que el futbolista presuntamente está con otra mujer morena en una habitación y de hecho, una modelo paraguaya asegura que Messi quiso estar con ella, pero lo rechazó porque no le gustaba.

Messi fue captado engañando a Antonela Revista Pronto.- Instagram @messi.fans.addicted

Se especula que todo fue producto del alcohol, ya que en la fiesta él se pasó de copas y cuando salieron las imágenes a los medios, su novia se enfureció y estuvieron a punto de terminar. Testigos cuentan que el actual campeón del Mundo hasta recibió un baile erótico.

Messi podría haber estado con otra mujer Instagram @notichismes.ven

Desde entonces, incluso, Messi nunca abraza a otra mujer cuando le piden fotos en la calle para no enfurecer a su esposa. No obstante, varios han defendido al delantero aseverando que no es él por un tatuaje que hay en la espalda.

Como sea, Antonela Roccuzzo habría perdonado a Messi y se casaron en el 2017 luego de una relación desde muy jóvenes. Con ella tuvo tres hijos, Mateo, Thiago y Ciro.