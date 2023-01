“Me robaron hasta la chimba”: Yeferson Cossio mostró sus costosas adquisiciones, pero no todo fue perfecto

Yeferson Cossio es un reconocido creador de contenido, quien con el paso de los años ha logrado ganarse un amplio terreno en el mundo digital gracias a su contenido. Obteniendo así, grandes ganancias, con las cuales ha buscado ayudar a quienes lo necesitan entre ellos, habitantes de calle y por supuesto, a los animales en condición de vulnerabilidad.

Además, gracias a su dinero a través de las redes sociales ha logrado adquirir varios lujosos autos y también, algunas casas. Hace pocas horas, a través de su cuenta de Instagram, decidió mostrarles a sus seguidores que mandó a construir dos glampings en Guatapé, Antioquia.

Le puede gustar: “Hay gente que me ataca”: Miguel Varoni respondió a sus críticos y hasta se comparó con famoso cantante

Sin embargo, la construcción del mismo, no resultó como lo esperaba, Cossio indicó que las dos construcciones debieron ser entregadas en el mes de agosto y fue solo los primeros días de enero en que esto se llevó a cabo. Pues, no había ningún contrato de por medio, dado que, eran conocidos de unos amigos suyos.

Pero, la odisea por la entrega de las mismas no terminó allí, ya que, Cossio indicó: “Más robado para donde, me robaron hasta la chimba”, pues los constructores le habrían pedido $70 millones más, al parecer para otros de los objetos necesarios para la obra, sin embargo, para él estos no hacían falta.

También puede leer: Exnovia de Kevin Roldán asegura que ella fue el amuleto de la suerte del cantante

Yeferson en medio de las risas aseguró que a pesar de lo sucedido, está emocionado por las dos casas que durante tanto tiempo espero, pues al parecer, no fueron pocos los meses que se demoró la construcción, sin tener en cuenta el cambio de los meses.

Asimismo, el creador de contenido dejó ver la increíble vista con la que cuenta el lugar e indicó que espera disfrutar en los próximos días con su familia de este emblemático lugar ubicado en el Peñol, Antioquia.