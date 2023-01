Exnovia de Kevin Roldán asegura que ella fue el amuleto de la suerte del cantante

No están juntos, pero las indirectas de Lina Arroyave para Kevin Roldán continúan tal como lo dejó demostrado recientemente por medio de sus historias en la red social de Instagram.

Y es que la creadora de contenido, que recientemente protagonizó una polémica con su ex Chico Cruz, convocó a su comunidad digital a participar en la dinámica de preguntas y respuestas.

Por lo que en medio de tantas interrogantes llegó una que trata sobre el cantante Kevin Roldán y en la que le interrogan lo siguiente “Dime la verdad, ¿Aún piensas en Kevin? Hacían una pareja exótica a pasar de tantos imprevistos”.

Ante esto la creadora de contenido decidió citar la pregunta y luciendo un vestido de baño mientras tomaba un poco de Sol decidió contestar, aseverando que ella tiene una luz que le da suerte a todo hombre que se pare al lado de ella.

“Vean, no es por nada, pero a todo al que yo pare a mi lado, no sé porqué le doy como un brillo mágico, como que algo que la gente lo vea diferente, exótico, no sé qué será. ¿Será este perfil, este cuerpo? Ja ja ja ja pero sí es verdad, aparte de brillo les doy luz, aparte de luz yo no sé como que la patadita de la buena suerte, como que les empieza a ir bien y para eso estamos en la vida, para ayudarnos, para expandir nuestra energía, nuestra luz, nuestro amor y no me arrepiento de eso”, contó Lina Arroyave.

Es de recordar que años atrás, durante un largo tiempo, Lina Arroyave y Kevin Roldán sostuvieron una relación amorosa de la que nació su hijo Mathías. Y tras la separación cada quien hizo su vida aparte con otras parejas sentimentales.