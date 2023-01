¿Eres tú, Marbelle?: La cantante reveló foto ‘picante’ y dejó boquiabierto a más de uno

Marbelle es una cantante de música tecnocarrilera y ranchera quien actualmente hace parte del reality de canto ‘La Descarga’ como una de las mentoras encargadas. Sin embargo, su llegada ha causado revuelo teniendo en cuenta sus polémicas declaraciones en contra del actual gobierno y en especial, Francia Márquez.

A pesar la situación, para muchos la artista parece otro del reality convirtiéndose en una de las menos polémicas a lo largo del mismo. Por otro lado, Marbelle suele ser muy activa en sus redes sociales en donde comparte varias imágenes y en esta ocasión llamó la atención de más de un seguidor.

Se trata de una foto en la que se observa a la reconocida cantante, al parecer, de hace algunos años, en la que se lee: ‘Cotto candy factory’. Marbelle se dejó ver muy sensual con un algodón de azúcar entre sus manos y lleva puesto una lencería color fucsia, dejando ver estilizada figura.

Si bien, la foto no fue publicada por la misma Marbelle, fue de parte de una de sus seguidoras, ella no dudó en compartirla a través de su cuenta de Instagram, en donde agregó la canción ‘Mujer perfecta’ de Kurt.

Como era de esperarse los comentarios por parte de los usuarios no se han hecho esperar, algunos de ellos resaltan no solo el talento que tiene Marbelle. Si no que también, la belleza con la que cuenta y aseguran que su hija, Rafaella tiene un gran parecido y su atractivo fue heredado, sin dejar de lado, la pasión que tiene ambas por la ambas.

Por otro lado, algunos internautas le preguntan a la cantante el número de procedimientos estéticos que se ha realizado, pues aseguran que han sido varios. Además, ponen en comparación algunas imágenes durante su novela autobiográfica y la revelada por medio de su cuenta de Instagram.