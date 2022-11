“Aguantarnos todo el bullying”: Marbelle habla de las críticas que recibe por tener una pareja 16 años menor

Marbelle es una reconocida cantante de música tecnocarrilera, quien ha estado en el ojo del huracán por sus constantes declaraciones en contra del gobierno actual y ahora por su polémica participación en el reality ‘La Descarga’.Y es que sus comentarios han llegado a tal punto, que los usuarios la han convertido en tendencia en las redes sociales.

En esta ocasión y como festejo de los 11 años del programa ‘La Red’ la artista fue una de las invitadas especial, para revelar detalles inéditos de su vida y por supuesto, hablar un poco de su papel en el reality.

El tema que más resaltó a lo largo de la entrevista es su relación con el futbolista Sebastián Salazar, en donde Marbelle indicó que los tres primeros años de su relación no fueron nada fácil, pues tuvieron que aguantar el bullying por la diferencia de edad a través de las redes sociales.

Actualmente, llevan un noviazgo de siete años en donde la artista indicó: “Yo siento que mi relación con Sebastián, que fue mi recompensa un poco a esas experiencias mal vividas antes. Es una persona que me ha dado mucha tranquilidad, me ha dejado ser y me ha dejado trabajar”.

Asimismo, la intérprete de ‘Adicta al dolor’ dijo que en medio de todo pronostico y malos comentarios que recibe por su relación, está feliz y enamorada. Sin dejar de lado, que no descartó la posibilidad de llegar al altar con su pareja, si él se lo propone.

Marbelle enfatizó que es por ese motivo que no suele revelar muchos detalles sobre su relación, pues, intenta protegerla a toda costa e incluso no comparte los momentos que suelen disfrutar juntos por las críticas que llegan a recibir. Sebastián Salazar tiene 27 años y Marbelle con 42 años.