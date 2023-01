“En el chasis”: Dani Duke preocupa a sus seguidores por lucir muy delgada

Dani Duke dejó asombrados a muchos de sus seguidores tras revelarse una fotos en las que aparecía muy delgada, según varios usuarios de las redes sociales. Muchos de ellos quedaron sorprendidos ya que en sus historias el resultado es completamente diferente a lo que se muestra en una publicación reciente.

La influencer ha logrado recolectar una gran base de fanáticos gracias al contenido que sube en las redes sociales, la mayoría girando alrededor de tutoriales de maquillaje y tips de belleza. Pero también ha logrado figurar en algunos videos cómicos de su novio, ‘La Liendra’.

Y es precisamente en una de las publicaciones del creador de contenido que Dani Duke terminó sorprendiendo a varios de sus seguidores ya que aparece más delgada que como se presenta en sus historias y en sus propios posts, causando cierta preocupación en sus fans.

En las imágenes publicadas por La Liendra se puede ver a la joven compartiendo con la familia de su novia mientras lleva un traje de baño que deja ver muy bien cómo luce su figura actualmente, algo que llamó la atención de los internautas.

“Ya tiene mas carnita La Liendra que Daniela”, “Tienes que alimentar a tu novia, está demasiado delgada, casi en el hueso” y “Esa mujer está en el chasis. La mala mano” son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post del influencer.

¿Dani Duke estaba incómoda en el viaje?

Otro detalle que los usuarios de Instagram captaron en la publicación de La Liendra es que Dani Duke no se veía muy contenta al compartir con la familia de su novio. Y si bien el joven había comentado previamente que ese día ella estaba enferma, la opinión de los internautas es otra.

Mensajes como “Dime que no te gusta salir con la familia de tu novio, sin decir que no te gusta salir con la familia de tu novio”, “La cara de la novia, incomoda o será que ese momento andaba mal” y “Se nota que Daniela no es feliz con tu humilde familia. Lo refleja en su cara” se pueden leer en la sección de comentarios del post.