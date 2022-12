¿Qué le pasó? Dani Duke revela la razón por la que ha tenido que pedir ayuda psicológica en el pasado

Dani Duke le confesó a sus seguidores que en el pasado tuvo que ver a varios psicólogos para tratar lo que parece ser una serie de problemas personales que claramente la dejaron muy afectada. También aprovechó la oportunidad para hablar un poco más sobre las relaciones de pareja y lo complicadas que pueden ser en ocasiones.

Durante los últimos días, la influencer ha mostrado lo mucho que disfrutó la Navidad y cómo ha estado pasando estos días junto a su familia y sus seres queridos, incluido su novio, ‘La Liendra’, sacándole provecho a esta etapa que ella misma ha decretado como “temporada de vacaciones”.

Puede leer: Así reaccionó Dani Duke tras los rumores de que su relación con ‘La Liendra’ es solo por interés

Y a propósito de estos días libres que está tomando, Dani Duke aprovechó un poco de tiempo para conversar un poco con sus seguidores invitándolos a hacerle preguntas de todo tipo. En la dinámica se presentaron interrogantes que iban desde consejos de belleza y tips de maquillaje, hasta detalles más personales como los rituales que hace en vísperas de año nuevo.

Pero también habló sobre “cómo superar un amor tóxico”, dejándole saber a sus fanáticos que es un tema que conoce muy bien y que tiene algo de experiencia, adelantando que hay varios detalles que funcionan, pero que en su experiencia hay algo infalible: la ayuda psicológica.

“A mí qué me ha funcionado: buscar ayuda psicológica. No porque yo esté loca, sino que una muchas veces cuando está en una relación, está tan encerrada en esa relación que no ve desde otra perspectiva la situación y necesita una muchas veces esa persona que te ayude a salir y a ver cosas que de pronto tú no estabas viendo”, dijo la joven en el clip.

Lea también: ¿Y el anillo pa’ cuándo? ‘La Liendra’ reveló si tiene planes de casarse con Dani Duke

Otro consejo que dio Dani Duke para superar un amor tóxico es sumirse en la espiritualidad, alegando que cuando tiene un problema que no puede manejar simplemente lo deja en manos de Dios.

“Todos los problemas más grandes en mi vida, o situaciones, he sabido llevarlas con más tranquilidad acercándome a Dios”, confesó.

Finalmente, su tercer consejo es indicarle a sus seguidores que todo es transitorio y que es solo una etapa: “no hay mal que dure 100 años y de amor no se muere nadie”.