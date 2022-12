Demostrando su amor por Messi: El tatuaje de Lorena Meritano que causó críticas en redes sociales

Lorena Meritano es una recordada actriz quien participó en éxitos como: ‘Pasión de Gavilanes’, ‘Ecomoda’, ‘Chepe Fortuna’, entre otros. Para el 2014, la también presentadora compartió con sus seguidores que padecía cáncer de seno. Actualmente, la argentina aseguró que se encuentra libre de este padecimiento y constantemente reflexiona sobre el privilegio de estar viva y tener salud.

El Mundial Qatar 2022 dejó como vencedor a Argentina y la noticia fue pura celebración para sus nacionales y en especial, para Lorena quien sorprendió a sus seguidores al mostrarse tan amante del fútbol, sin embargo, lo que causó conmoción no solo fue su alegría sino los tatuajes que se realizó con motivo de recordar este momento.

La encarga de revelar la información fue la misma Lorena a través de su cuenta de Twitter, en donde compartió dos imágenes explicando el significado que tiene cada uno de estos. La recordada actriz indicó: “Zona de promesas. La uno cumplida. El #Todopasa es de 2018, en donde se observa la silueta de Leonel Messi y el 10 de su camisa.

Posteriormente, aseguró: el otro es de hoy. “Al cielo y la pelota siempre al 10 #Messi”. Acompañado de una fotografía de ella y su tatuadora luego del trabajo realizado, en donde se dejó ver emocionada y agradecida, pues quedó tal y como lo imagino.

Como era de esperarse los comentarios en su contra no se han hecho esperar, tanto así que Lorena no se quedó callada y respondió a un usuario. El hombre indicó: “Te cagaron el brazo”. Horas más tarde, la actriz aseguró: “No es el brazo, pelotudo, me embellecieron las costillas. Si vas a criticar por lo menos mira bien”.

Por otro lado, varios usuarios reiteraron su apoyo para Lorena, resaltaron que el amor al fútbol resulta ser innegable y aún más, si se trata de Messi. Asimismo, enfatizaron que se encuentra en otra etapa de su vida y su semblante resulta ser otro.