Muchos le hallaron la razón, este fue el triste mensaje sobre la muerte con el que Lorena Meritano invitó a una reflexión en sus redes.

La actriz argentina es muy conocida en Colombia por sus diferentes papeles en televisión.

Recientemente, muchos la volvieron a tener en el radar por la retransmisión de Pasión de gavilanes.

Además, muchos recuerdan su historia de supervivencia años atrás, cuando venció al cáncer de seno. Hoy en día, la actriz es abanderada de dicha causa y ejemplo para otras mujeres que atraviesan por lo mismo.

Hoy en día está recuperada, y es bastante reflexiva frente al privilegio de estar vivos y tener salud.

Así, recientemente compartió un mensaje donde invitó a que no perdamos el tiempo con nuestros seres queridos.

“Cuando me muera no quiero bonitos mensajes en las redes sociales que no leeré, ni suban fotos conmigo para demostrar que me querían… lo que me quieran decir, díganmelo ahora que estoy respirando”, lee la frase que compartió la actriz.

Al verla, muchos aprovecharon para decirle que la quieren y la admiran, y hubo sentimientos de nostalgia por quienes ya no están.

