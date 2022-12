Hombre le agarró el trasero a Ana del Castillo y así reaccionó la cantante

Lo que sería una noche similar a las demás en la que compartir con el público y tomarse una que otra foto para las redes sociales, terminó en un enfrentamiento por hacer valer los derechos de la intimidad y sobre todo el respeto al cuerpo femenino, como en este caso de Ana del Castillo.

Puede leer: “Ana del Castillo también vale”: la cantante se despacha contra las licoreras que buscan de su imagen y no la ayudan

“Good night ¿Cómo está mi gente? Yo viendo aquí el video que se filtró, porque todo lo malo se filtra, independiente de cómo hable, como me vista, como me exprese, todo el mundo merece respeto. Ahí me estaba tomando una fotico con la gente, me sentía bien, andaba en una buena actitud. Y si fue el hombre que me agarró el jopo, si fue, porque cuando me agarró el jopo, vine yo y le agarré la mano y lo zarande pa’ que sea serio, sí, porque uno sí merece respeto”, dijo Ana del Castillo por medio de sus historias en la red social Instagram.

Pero tras conocerse el video del altercado, lejos de solidarizarse comenzaron los ataques hacia la cantante en la que criticaron hasta su forma de vestir como detonante a este tipo de situaciones, lo que le causó mayor desagrado a la intérprete de ‘El Que La Hace La Paga’. Ante esto aseguró que, de volver a vivir algo similar, actuará de la misma forma para defenderse.

“Y veo comentarios como que ‘¡Es culpa de ella!’ No han cambiado ese machismo, pero no importa la única que dice groserías soy yo, la única que pelea soy yo, la única que se echa un peo soy yo, que hace el amor soy yo, entonces como que estamos en un mundo de perfectos donde aquí la gente no hace nada. Y si me vuelven a agarrar el jopo, vuelvo y lo jodo. Muchas gracias Colombia, no tengo más nada que añadir”, finalizó Ana del Castillo.