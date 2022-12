¿Inseguridad desbordada? Raúl Gasca relató violento robo durante concierto en la Feria de Cali

Una de las ciudades más importantes de Colombia, Cali está celebrando la versión número 65 de su feria, la cual ha contado con una serie de invitados de talla nacional e internacional. Asimismo, entre quienes llegan a disfrutar de los distintos eventos son varios extranjeros y ciudadanos de otras zonas del país.

Sin embargo, han sido varias las denuncias desde el inicio de la Feria de Cali, las cuales se han dado a conocer a través de las redes sociales. La más reciente se dio por parte de Raúl Gasca, uno de los integrantes del Circo Los Hermanos Gasca, quien se dejó ver sorprendido y decepcionado por la situación que tuvo que atravesar.

El hombre inició su relato indicando que fue invitado por unos amigos a la feria quienes habían adquirido un palco bastante costoso y por supuesto, en una de las mejores zonas. Seguidamente, aseguró que con uno de sus amigos fueron al baño, al regresar algunos hombres se encontraban peleando, de repente Gasca siente que lo jalan del cuello, intentando arrebatarle sus cadenas.

Posteriormente, mostró las marcas que dejaron en su cuello. En medio del hurto buscó agarrar sus cadenas, otro hombre se le acerca mientras, lo golpea fuertemente en su brazo y sintió un líquido en su rostro. En cuestión de segundos, ya no tenía su cadena más gruesa y según él, la más costosa y los sujetos ya no estaban cerca.

Minutos más tarde, sintió una picazón intensa en su rostro y sus ojos. Aunque se encuentra bien, Raúl se siente decepcionado por el robo del que fue víctima. Pues, aseguró que es la primera vez que le sucede esto en un concierto y antes de que se terminara el evento decidió retirarse.

Sin embargo, en medio de la lluvia también algunas personas decidieron irse a sus hogares, pero a la salida seguían robando, Gasca aseguró: “Un hombre que iba a mi lado, me dijo, me acaban de arrancar la cadena y a la salida me echaron algo en el brazo porque me comenzó a arder”.