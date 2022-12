¡Sin tapujos! Elizabeth Loaiza y el grave problema que combate con la ayuda del cannabis

Elizabeth Loaiza no tuvo pena en comentarle a sus fanáticos que está lidiando con una situación bastante complicada en su vida, revelando también que no solo la ha estado controlando a través del llanto y el desahogo, sino también con medicamentos a base de cannabis.

La modelo suele pronunciarse sobre muchos temas polémicos a través de sus redes sociales, ahondando sobre los problemas que pueden causar los biopolímeros, ciertos escándalos políticos nacionales e internacionales , la eutanasia y el consumo de drogas y las regulaciones que algunos países tienen con estas sustancias.

Sin embargo, en los últimos días se dedicó a mostrar el avance del estado de salud de su mascota Dirham, quien estuvo muy mal al haber contraído parvovirus. En sus historias se mostró muy preocupada por lo que podía pasarle al can, brindándole mucha atención y cariño para extender su tiempo de vida.

Lamentablemente su mascota falleció y esto ha dejado muy afectada a Elizabeth Loaiza, algo que se ve reflejada en su poca actividad en sus redes sociales. Sin embargo, a pesar de no subir mucho contenido, se ha tomado el tiempo de dejarle saber lo mucho que le está afectando toda esta situación, al punto que tuvo que recurrir a ciertas sustancias para sobrellevar el duelo.

“He sobrevivido el día a punta de gotas para la ansiedad de 500mg de extracto de CBD y en la noche he logrado conciliar el sueño con las gotas de melatonina y 1.000mg de extracto de CBD. Productos hecho a base de cannabis en USA”, reseñó la Elizabeth Loaiza en una de sus historias.

Sobre cómo estuvo durante los primeros, dijo: “ha sido un poco difícil lo de Dirham. He llorado desde el día 1 que se murió. Ya creo que hoy es el tercer día, tercera noche. Creo que no he estado preparada para salir a hablar porque todavía se me hace un nudo en la garganta. El día 1 uno no comí, no me daba hambre, no me pasaba nada, no podía dormir”.