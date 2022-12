“No es fácil”: Elizabeth Loaiza reveló cómo está manejando la muerte de su mascota

Elizabeth Loaiza dejó ver su lado más sensible y le reveló a sus seguidores cómo ha pasado las últimas horas, luego de que su mascota falleciera. A través de un par de emotivas historias y un sentido mensaje le mostró a los internautas cómo ha llevado el luto y cómo le ha afectado a otros miembros de su casa.

En las últimas semanas, la colombiana compartió varios videos en los que mostraba y contaba que la situación con su perro empeoraba cada vez más, en especial después de que diera un análisis positivo para parvovirus. A partir de ese diagnóstico, el can continuó complicándose hasta que falleció hace un par de días.

Elizabeth Loaiza le comunicó la noticia a sus seguidores de Instagram con un sentido mensaje de despedida en donde aparecía arrodillada junto a Dirham. Después de esa historia, estuvo desconectada por varias horas de sus redes sociales.

Sin embargo, el miércoles volvió a publicar algunos clips a propósito de varios regalos navideños que estuvo repartiendo. Pero entre ellos también habló sobre su reciente pérdida, dejando ver cómo ha tomado la situación y cómo se siente al respecto.

“Muchos me preguntan: ¿cómo estás? Pues así, llorando día y noche. Extraño mucho a mi perro y lloraré cada segundo que me den ganas para poder sanar y hacer el duelo. Ahora, decirme que no llore es fácil, pero siento un vacío enorme por la muerte de mi príncipe blanco”, escribió Elizabeth Loaiza mientras se podía ver una foto en la que parecía que estaba llorando.

Además, subió un tierno video en el que el resto de sus mascotas están acostadas cerca de la cama de Dirham, pero no sobre el lugar del can, dejando ver que los cachorros estaban esperando a su compañero. “Ellos también extrañan mucho a Dirham. Esa era la camita de Dirham, se la dejan sola. Estarán esperándolo”, dijo con la voz entrecortada.