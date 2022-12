¿Otro embarazo? Elizabeth Loaiza sorprende a sus seguidores al mostrar una curiosa “barriguita”

Elizabeth Loaiza sorprendió a sus seguidores al “presumir” su abdomen, pero en esta ocasión no se trató de lo esbelto o definido que estaba, sino de que estaba un poco abultado. Y si bien lo había estado ocultando en otros videos, tuvo un pequeño descuido que la obligó a hablar al respecto.

Estas últimas semanas, la empresaria ha estado dedicada no solo a la crianza de su bebé, sino también a luchar contra los biopolímeros en Colombia dada la complicada experiencia que vivió con ellos. A propósito de esto ha estado muy activa asistiendo a conferencias y resoluciones de proyectos de ley que puedan ayudar a que el país prohíba el uso de este tipo de implantes.

Pero así como comparte detalles de su lucha social y algunos aspectos de su trabajo, también deja ver detalles de su vida privada, y una escena reciente mostró cómo se prepara para las fiestas mientras empacaba varios regalos navideños.

Y precisamente en esta actividad fue que dejó ver una curiosa “barriguita” muy llamativa, cortesía de un video que estaba grabando su esposo. “Avíseme para asumir barriga y sacar cola”, le dijo Elizabeth Loaiza a su pareja durante la grabación de la historia.

A propósito de este clip, la colombiana decidió romper el silencio sobre su figura y confesarle a sus seguidores que es la primera vez que su abdomen se ve de esa manera, revelando que no se siente muy bien al respecto, pero que actúa como si fuera una mujer perfecta.

“Hoy me vi al espejo y me dije: ‘mi***a, me estoy engordando como de más’. No, mentiras, toda la grasita que tenga de más está bien porque tengo que reconstruirme mi colita, porque la tengo bien para adentro. Tengo barriga, tengo el cuerpo horrible”, confesó Elizabeth Loaiza en una de sus historias.