¿Ahora sin novio? Fans de 'La Segura' afirman que habría terminado su relación con Ignacio Baladán

‘La Segura’ está atravesando una complicada etapa en su vida en la que presenta un complicado cuadro de salud producto de las secuelas de su accidente con un impacto de bala y los conflictos con los biopolímeros. Pero de acuerdo con muchos usuarios de Instagram, su relación con el pastelero Ignacio Baladán también podría haber terminado.

Hace pocos días, la influencer se desahogó a través de diversas historias, revelándole a sus seguidores todos los conflictos por lo que ha estado pasando en los últimos días debido a un irritante dolor en la zona media de su cuerpo, que si bien antes podría soportar, ahora ya se ha vuelto más intenso.

A propósito de esto, La Segura reveló entre lágrimas que no solo había estado tratando su cuerpo, sino también su mente para poder soportar la situación complicada por la que está atravesando, confesando que ha estado en terapia psicológica.

Y si bien dio a entender con esto que intenta sanar y avanzar en la situación de su dolor, varios internautas especularon que también trataría de superar una posible ruptura con su novio, dando a entender que la razón por la que está tan desconsolada se debe a las molestias físicas y un presunto mal de amor.

A través de comentarios en las sus recientes publicaciones y en otros posts dedicados a la farándula colombiana, varios usuarios de las redes sociales redactaron mensajes en los que especulan que la joven no solo sufre por el dolor físico sino porque habría terminado con el pastelero, basando su teoría en que tiene mucho tiempo que no muestra al joven y que este tampoco se manifiesta.

“¿Y el novio? ¿terminaron? Tan bellos que se ven”, “Algo pasa porque no le contesta los comentarios”, “Tienen rato que no publican nada juntos, y los comentarios se sienten vacíos” y “Eso no es solo dolor sino también guayabo. La pelada terminó con el man y está montando un drama”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en las redes sociales.