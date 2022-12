“A mis 11 años, ese fue mi sueño”: Así fue la primera presentación de Marbelle en ‘Sábados felices’

Marbelle es una reconocida cantante de música tecnocarrilera, quien ha estado en el ojo del huracán por sus constantes declaraciones en contra del gobierno actual, tanto así, que hace pocos meses tuvo que pedir disculpas a Francia Márquez ante la opinión pública. Y es que sus comentarios han llegado a tal punto, que los usuarios la han convertido en tendencia en las redes sociales.

Y es que hace algunos meses se conoció que la artista había tenido la oportunidad de participar en el programa de entretenimiento ‘Sábados felices’. Si bien, no se dio a conocer el clip en aquel momento. El show se vistió de gala, pues dará a conocer el último ganador, es decir, el mejor humorista de esta temporada, no solo por su puesta en escena sino también por su creatividad.

En medio de su celebración, tuvieron algunos invitados entre ellos dos de los jurados de ‘La Descarga’, Marbelle y Gusi, quienes luego serían los encargados de dar el veredicto junto a Santiago Rodríguez. Como es costumbre en el programa, hablaron un poco de la vida y los proyectos de cada uno de sus personajes. El turno fue para la artista quien indicó que ‘La Descarga’ ha sido un antes y un después en su vida, debido a la preparación y las inseguridades que se tienen.

Asimismo, Marbelle aprovechó la invitación y por supuesto, la celebración en la que se encontraban para intervenir al ‘Gato’, presentador del programa para indicar: “En este escenario fue la primera vez donde salí a nivel nacional a mis 11 años. Gracias a mi madre, gracias a Alonso. Volver a este escenario, volver a cantar me lleva a mis 11 años a ese sueño y a agradecerles por toda una vida, por estar ahí, por ser constantes, perseverantes”.

Seguidamente, la cantante aseguró que este ha sido el programa emblemático durante muchos años para los colombianos. Asimismo, la intérprete de ‘Adicta al dolor’, indicó que para ella su paso por el programa de humor fue su descarga, pues fue allí, precisamente en donde se le permitió darse a conocer y crecer en los escenarios.

A pesar de las críticas que ha recibido Marbelle durante varios meses, esto no ha sido impedimento para que la artista se sienta orgullosa de ser parte de este nuevo programa en donde se le ha visto emocionada a lo largo de varios episodios. Además, ha dejado claro que no le presta atención a lo negativo, pues por el momento está enfocada en llevar a cabo sus proyectos laborales y seguir disfrutando de la música, una de sus más grandes pasiones.

Asimismo, algunos televidentes reiteran el hecho de que la intérprete de ‘Adicta al dolor’ parece ser otra persona al estar en ‘La Descarga’, pues no ha sido quien se ha robado el show durante la trasmisión del mismo. Pues, ha dejado ver su lado sensible, amorosa y algunas experiencias que marcaron su vida, resaltando que no parece ser la misma persona, quien escribe los tweets en contra del gobierno actual.