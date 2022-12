“No me siento orgulloso”: Mike Bahía estalló de celos con esta colaboración musical que hizo Greeicy

Mike Bahía y Greeicy forman una de las parejas más reconocidas del espectáculo colombiano, protagonizando duetos y escenas de amor en los escenarios y en las redes sociales. Sin embargo, el intérprete confesó que a pesar de su fuerte unión sintió celos por una colaboración musical que hizo su pareja con otro músico, confesando que su reacción fue irreconocible.

El par ha estado muy ocupado estas últimas semanas gracias a la gira “Amantes” que están llevando por varios países de Latinoamérica. Pero no solo están pasándola bien sobre los escenarios, sino que también han disfrutado mucho de la cultura y la gastronomía de los lugares que visitan.

Pero en lo que respecta a sus conciertos, los fanáticos no solo bailan al ritmo de sus temas, sino que también aprenden un poco sobre la pareja, como el caso de celos que Mike Bahía sufrió con una de las colaboraciones de Greeicy, algo que a mitad de una de sus presentaciones en Perú.

“Yo soy de los que creen que el amor es querer lo mejor para el otro, así no sea lo mejor para nosotros y por eso hemos podido permanecer meses separados, construyendo carreras separadas para que hoy puedan juntarse y no separarse nunca”, inició el cantante. “Pero sí hay una canción que me dio muchos celos, y en algún momento experimenté ese Mike del que no me siento orgulloso”.

El cantante contó que hace varios años atrás escuchó por primera vez la canción ‘I love you’ de Maejor antes de saber que su pareja estuvo colaborando con el artista. Pero tan pronto escuchó la voz de Greeicy empezó a sentir celos. Y de manera desesperada le planteó a su manager que hiciera algo para cambiar el sentido romántico del tema, pero al ver que no podía, no le quedó más alternativa que asumir que era lo mejor para ella.

Sin embargo, a mas de tres años del lanzamiento del tema, Mike Bahía logró reivindicarse y cantar este tema junto a Greeicy en su tour, encantando a sus fanáticos no solo con su historia, sino con su interpretación del tema.