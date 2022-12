“Se les hace así”: Greeicy acusó a su banda de ser cómplice en una infidelidad que le hicieron

Greeicy Rendon se ha consolidado como una de las mujeres más famosas y queridas por el público. Y es que la belleza, carisma y talento que tiene la caleña son innegables, algo que le ha permitido ganar una masiva fanaticada.

Además de enamorar con sus publicaciones, el nombre de Greeicy no sale de la boca de todos por aspectos personales como la bonita relación que lleva con el también músico Mike Bahía y su rol como mamá de Kai, que hace algunas semanas cumplió su primer año de vida.

Ahora que el menor es un poco más grande, Greeicy y Mike han decidido volver a los escenarios y actualmente se encuentran de gira con su ‘Amantes Tour’, con el que hacen un recorrido por varias ciudades de Latinoamérica y Estados Unidos.

Greeicy Rendón habló de una infidelidad que le hicieron

En uno de sus más recientes conciertos, la caleña logró sorprender a varios al hablar de una infidelidad que le hicieron en el pasado. No mencionó ningún nombre en particular, por lo que varios alcanzaron a pensar que se trataba de su actual pareja, además porque no sería la primera vez que se rumorea al respecto.

“La primera vez este hombre comete un error muy grave conmigo, pero pues cualquiera se equivoca. Y él me dice: ‘Mira, esto no volverá a pasar, esto va a cambiar, yo me siento la verdad muy arrepentido’. ¿A cuántas no les han echado el mismo cuento? A mí me lo echaron y yo la verdad lo perdoné”, comenzó diciendo.

Luego de esto, se dirigió hacia su banda y los bailarines que la acompañaban y los acuso de ser cómplices en dicha infidelidad: “Se les hace así, porque lo conocían. Sabían lo que me estaba haciendo, sabían lo que estaba pasando y ninguno fue capaz de decirme nada, pero está bien, no pasa nada”.