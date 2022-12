“Me hicieron memes”: la vergüenza que pasó Luisa Fernanda W que la mantuvo alejada de los escenarios

Luisa Fernanda W confesó que vivió una penosa experiencia durante una de sus presentaciones en un gran escenario, la cual la motivó a mantenerse distanciada de este tipo de actividades, comentando también que gracias al apoyo de Pipe Bueno fue que pudo salir adelante.

La influencer recientemente estuvo participando en el gran concierto que ofreció su pareja a propósito de sus 15 años de trayectoria artística, interpretando su propia versión del tema de Paulina Rubio, ‘El último adiós’. Sin embargo, en las redes sociales fue criticada por su desempeño sobre el escenario.

A propósito de esto, Luisa Fernanda W le reveló a su seguidores que esta era la primera vez que se presentaba en público desde hace varios años, y que se mantuvo alejada debido a una vergüenza que pasó mientras estaba interpretando uno de sus temas en una tarima.

“Una vez hice una presentación, de hecho con Pipe, en el Estadio de Medellín y fue espectacular. Y recuerdo que en esa época un video se volvió viral en donde yo canté bien en todo el show, y en una parte del show desafiné”, comentó la creadora de contenido.

“Todo el mundo se burló de mí, me hicieron memes, en fin. Y yo como que: ‘yo no me voy a volver a montar en una tarima’, por tonta. Me dejé achicopalar por las burlas”, continuó la joven.

Seguidamente detalló que fue gracias al apoyo de Pipe Bueno que pudo superar toda la situación y salir adelante, comentando que fue su pareja quien le pidió el favor de presentarse junto a él en su gran evento y que a su vez le ayudó pasar página en relación a la vergüenza que vivió en el pasado.

“Pipe me decía: ‘yo a veces desafino, así que tú no te preocupes. Te vas a subir a esa tarima, vas a cantar conmigo porque quiero que estés ahí, porque ese momento es especial para mí, es especial para ti porque tú me has ayudado a que esto sea una realidad’”, relató Luisa Fernanda W en sus historias de Instagram.