¿No se pueden ni ver? Revelan el detrás de cámaras de Luisa Fernanda W y su suegra en medio de concierto

Luisa Fernanda W es una de las creadoras de contenido más famosas en el país y es que esto no solo ha sido por sus diferentes apariciones en redes sociales, sino que también, en los últimos años, ha buscado llevar a cabo nuevas facetas, esta vez como cantante. Luego de varios clips, los comentarios por parte de sus seguidores no se han hecho esperar, en especial, por las críticas recibidas, pues su tono de voz no logra convencer del todo.

Como ya se conoció, Luisa hizo parte del concierto de su pareja, Pipe, tanto en Medellín como en Bogotá, en donde se dejó ver emocionada por ser parte del show. Sin embargo, lo que llamó la atención un video minutos antes de subir al escenario, en el que se observa a Luisa nerviosa por la situación y quien aparece en medio de su espera fue su suegra, Martha Lucia Bueno.

Si bien, hace algunos meses se pensó que las mujeres no tendrían una muy buena relación, con el clip despejaron cualquier duda que tengan sus seguidores. La mamá de Pipe se dejó ver acompañando a su hijo en el festejo de sus 15 años de carrera musical y aprovechando el momento para compartir con sus dos nietos, Dominic y Máximo.

Seguidamente, se ve a Luisa a punto de subir al escenario mientras su pareja interpreta algunos de sus éxitos. En aquel momento, Martha abraza a Luisa y aparentemente, le pide tranquilidad y confianza con el fin de que pueda cantar sin miedo alguno y logre lucirse en medio del promocionado concierto.

Por su parte, la reconocida influencer busca calmarse y respirar, refugiándose en su suegra. Lo que quedó claro con el clip que se ha viralizado en las redes sociales es que Martha y Luisa cuentan con una excelente relación, desde el inicio de su relación con Pipe. Sin dejar de lado, que se ha dejado ver emocionada por ser abuela por segunda vez.

Asimismo, Martha se ha encargado en algunas ocasiones de ser la cuidadora de sus nietos, en donde aprovecha cada momento para disfrutar con ellos y visitarlos cuando tiene la oportunidad.